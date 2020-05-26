В Чувашии создадут Институт развития
Стало известно, что в Чувашии создадут Институт развития, который объединит в себе Фонд развития промышленности и Корпорацию развития. Новое учреждение будет работать с действующими инвесторами, управлять технопарками и промышленными площадками, оказывать услуги для бизнеса и координировать деятельность структур, помогающих предпринимателям.
Возглавить Наблюдательный совет, контролирующий Институт, собирается врио главы республики Олег Николаев.
- Принятые решения позволят повысить управляемость обеих структур, сделать их работу прозрачной и понятной. В конечном счете, это должно способствовать росту экономики, созданию новых рабочих мест и увеличению налоговых поступлений в бюджет региона, - заявил Николаев на своей странице в соцсети.
ИСТОЧНИК KP.RU