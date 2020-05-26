26 Май 2020 2020-05-26T19:02:37+03:00

Он займется работой с действующими инвесторами, управлением технопарками и промплощадками, а также оказанием услуг для бизнеса

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Стало известно, что в Чувашии создадут Институт развития, который объединит в себе Фонд развития промышленности и Корпорацию развития. Новое учреждение будет работать с действующими инвесторами, управлять технопарками и промышленными площадками, оказывать услуги для бизнеса и координировать деятельность структур, помогающих предпринимателям.

Возглавить Наблюдательный совет, контролирующий Институт, собирается врио главы республики Олег Николаев.

- Принятые решения позволят повысить управляемость обеих структур, сделать их работу прозрачной и понятной. В конечном счете, это должно способствовать росту экономики, созданию новых рабочих мест и увеличению налоговых поступлений в бюджет региона, - заявил Николаев на своей странице в соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU