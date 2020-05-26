Самый "дорогой" и самый "дешевый" вузы России находятся в Татарстане

26 Май 2020 2020-05-26T16:38:11+03:00

Стоимость года обучения в университете Иннополис достигает 1,2 миллионов рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Стало известно, что самый "дорогой" вуз России - Университет Иннополис, находящийся под Казанью. Стоимость года обучения в нем достигает 1,2 миллиона рублей. Об этом пишет РИА “Новости” со ссылкой на информационно-просветительский проект "Социальный навигатор".

Вторым по стоимости обучения вузом страны является Высшая школа экономики в Москве (660 тысяч рублей в год), третьим - МГИМО (порядка 648 тысяч рублей в год).

Определены также и самые "дешевые" вузы России. В этом списке первое место также занимает Татарстан с Российским исламским институтом, год обучения в котором стоит всего 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU