Самый "дорогой" и самый "дешевый" вузы России находятся в Татарстане
Стало известно, что самый "дорогой" вуз России - Университет Иннополис, находящийся под Казанью. Стоимость года обучения в нем достигает 1,2 миллиона рублей. Об этом пишет РИА “Новости” со ссылкой на информационно-просветительский проект "Социальный навигатор".
Вторым по стоимости обучения вузом страны является Высшая школа экономики в Москве (660 тысяч рублей в год), третьим - МГИМО (порядка 648 тысяч рублей в год).
Определены также и самые "дешевые" вузы России. В этом списке первое место также занимает Татарстан с Российским исламским институтом, год обучения в котором стоит всего 20 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU