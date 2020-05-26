Благодаря модернизации уличного освещения Чебоксары намерены сэкономить 24 миллиона рублей

26 Май 2020 2020-05-26T13:50:38+03:00

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В 2020 году власти Чебоксар намерены заменить в сети уличного освещения около 9 тысяч ртутных светильников на светодиодные. По словам главы администрации города Алексея Ладыкова, благодаря этому местный бюджет будет экономить порядка 24 миллионов рублей.

- Это переход на качественный уровень освещенности улиц, сохранение экологии и экономическая эффективность, - разъяснил Ладыков в социальных сетях все плюсы модернизации сети городского освещения.

Приобретать уличные светильники власти города будут в лизинг с рассрочкой на два года. При этом, как пояснила пресс-служба администрации Чебоксар, рассчитываться за светильники можно будет за счет средств, полученных от экономии по оплате электроэнергии.

Аукцион на поставку оборудования состоится 3 июня, а контракт планируется заключить 15 июня. Несколькими днями позже состоятся еще одни торги - на проведение работ по замене светильников. Планируемая дата заключения контракта на замену светильников - 30 июня. Все работы будут завершены к 1 октября этого года.

В целом работа по замене светильников с ртутными лампами и светильников с лампами накаливания на светильники с натриевыми лампами и светодиодные светильники меньшей мощности, но с нормативным уровнем освещенности проводится с 2016 года, уже заменено более 4 тысяч штук.

Общая годовая экономия электроэнергии после этих мероприятий составила 7,6 миллиона рублей. В настоящее время на всех вновь вводимых и реконструируемых участках улично-дорожной сети применяются только светодиодные светильники.