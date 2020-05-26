В Чебоксарах переделают новую дорогу после жалоб жителей в соцсетях

26 Май 2020 2020-05-26T13:12:48+03:00

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В Чебоксарах подрядным организациям по поручению главы администрации города Алексея Ладыкова придется переделать только что построенную дорогу, расположенную в микрорайоне «Солнечный».

- Некоторые участки нужно перегородить. Люди могут получить травму: кто-то пойдет и ногу может сломать, каблук оставить. Прошу вызвать директоров компаний-подрядчиков, пройтись вместе по участкам, показать, разъяснить, как нужно работать на территории города, - дал поручение Ладыков во время субботнего объезда города.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, замечания по качеству дороги, открытой в декабре 2019 года, горожане оставляли в социальных сетях.

По словам Ладыкова, строительство объекта оказалось сложнейшим проектом из-за его непростого местоположения.

- В ходе работ выяснилось, что кольцевая развязка располагается на уровне слияния двух рек - Кувшинки и Кукшум. Этот фактор существенно осложнил процесс строительства и добавил дополнительные затраты по укладке грунта, дренажа и, соответственно, объем работ, - подчеркнул глава администрации.

Вместе с этим, по словам замглавы по вопросам архитектуры и градостроительства города Чебоксары Ивана Кучерявого, возможные усадки были прогнозируемы.

- Мы провели встречу с производителями работ. К сожалению, погодные условия не дают возможности работать с грунтом. За неделю температура выровняется. Основная масса работ в течение двух недель в рамках гарантийных обязательств будет проведена, - сказал он.

Все дополнительные работы подрядчики будут вести за свой счет.

Напомним, дорога построена по нацпроекту «Жилье и городская среда» и имеет общую протяженность по улице Асламаса и бульвару Солнечный - более 3,5 км. Строительство велось тремя подрядными организациями: ПАО «Дорисс», ООО «Элитсрой», АО «Дорэкс» - за счет республиканского и городского бюджетов на общую сумму около 536 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU