В Татарстане 92-летняя пенсионерка упала в погреб и не могла сама выбраться

26 Май 2020 2020-05-26T17:55:23+03:00

Как только женщину вытащили на поверхность, то ее сразу передали медикам "скорой".

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Сообщение о том, что в глубокий погреб частного дома на улице Ислаева в поселке Сидоровка Набережных Челнов упала 92-летняя пенсионерка, поступило к спасателям в понедельник в 17.00. Самостоятельно женщина выбраться не могла, нужна помощь.

На месте происшествия выехала дежурная смена спасателей ЗПСО№6 МЧС Татарстана. Они переложили пенсионерку на жесткие носилки и сумели вытащить ее. Уже на поверхности пострадавшую передали в руки медиков "скорой помощи", сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU