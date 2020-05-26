В Йошкар-Оле мужчину шантажировали его же интимными фотографиями

26 Май 2020 2020-05-26T17:34:51+03:00

Злоумышленника задержали и он во всем признался. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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43-летний житель столицы Марий Эл получил через интернет сообщение-требование денег. Неизвестный хотел получить от мужчина 5,5 тысяч рублей за нераспространение его интимных фотографий среди родных и знакомых.

Йошкаролинец в ответ на это решил обратиться в полицию. Во время беседы со стражами порядка "жертва шантажа" вспомнил, что эти фотографии он когда-то поместил в соцсети на своей странице, закрытой от любопытных глаз. Благодаря этой детали правоохранители смогли вычислить и задержать злоумышленника.

"Шантажистом" оказался 21-летний житель Волгоградской области. Во время допроса он признался, что купил базу взломанных аккаунтов одной из популярных соцсетей. Просматривая одну из личных переписок, он и увидел эти снимки. Скачал их, и начал вымогать деньги у йошкаролинца, используя взломанную чужую страницу.

- По данному факту возбуждены два уголовных дела по статьям "Неправомерный доступ к компьютерной информации" и "Вымогательство", - сообщили в МВД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU