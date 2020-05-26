2020-05-26T13:41:26+03:00
Происшествия

В Ульяновской области квадроцикл врезался в дом: водитель госпитализирован

Авария произошла в рабочем поселке Мулловка
Алина ГАБДУЛИНА
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Пострадавшего на "скорой" госпитализировали с места ДТП.Пострадавшего на "скорой" госпитализировали с места ДТП.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В понедельник, 25 мая, в рабочем поселке Мулловка на улице Фабричная произошла авария с участием квадроцикла «Кавасаки KVF 750D». В час ночи транспортное средство врезалось в дом №2. Его 25-летний водитель без мотошлема и права управления не справился с контролем техники.

- В результате ДТП водитель госпитализирован. 28-летний пассажир обращался за медицинской помощью, назначено амбулаторное лечение, - отмечают в пресс-службе ГИБДД Ульяновской области.

Отмечается также, что квадроцикл не был зарегистрирован в установленном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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