В Ульяновске в колодец провалилась во время прогулки собака

26 Май 2020 2020-05-26T10:03:06+03:00

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Во время прогулки собака жительницы улицы Димитрова Заволжского района района Ульяновска упала в открытый колодец. Глубина была такой, что пес самостоятельно выбраться не мог, и хозяйка ничем помочь ему не могла. Но женщина сразу вызвала на место ЧП спасателей.

Приехавшие специалисты МЧС Ульяновской области сумели выбраться из трехметрового колодца испуганной собаке. Пес был передан своей хозяйке, он не пострадал, ветпомощь ему не потребовалась. Во избежание новых ЧП колодец на пустыре закрыли досками.

ИСТОЧНИК KP.RU