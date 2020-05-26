2020-05-26T09:45:00+03:00
Общество

Коронавирусную инфекцию обнаружили у и.о. министра промышленности Чувашии

Сергей Лекарев проходит лечение
Лика ИСАЕВА
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И.о. министра промышленности и энергетики Чувашии заболел covid-19. Фото правительства ЧувашииИ.о. министра промышленности и энергетики Чувашии заболел covid-19. Фото правительства ЧувашииФото: Из материалов пресс-службы
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Коронавирусную инфекцию обнаружили после сдачи тестов у и.о. руководителя министерства промышленности и энергетики Сергей Лекарева. Уже 22 мая сотрудники министерства начали сдавать анализы на covid-19, чтобы выяснить, кто мог еще заболеть. Тесты оказались отрицательными.

Лекарев назначен и.о. руководителя министерства промышленности и энергетики Чувашии с 18 апреля, как только в отставку ушел прежний начальник - Алексей Доманин. Но в структуре правительства Чувашии это министерство появилось только в феврале 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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