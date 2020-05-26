Коронавирусную инфекцию обнаружили у и.о. министра промышленности Чувашии

26 Май 2020 2020-05-26T09:45:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Коронавирусную инфекцию обнаружили после сдачи тестов у и.о. руководителя министерства промышленности и энергетики Сергей Лекарева. Уже 22 мая сотрудники министерства начали сдавать анализы на covid-19, чтобы выяснить, кто мог еще заболеть. Тесты оказались отрицательными.

Лекарев назначен и.о. руководителя министерства промышленности и энергетики Чувашии с 18 апреля, как только в отставку ушел прежний начальник - Алексей Доманин. Но в структуре правительства Чувашии это министерство появилось только в феврале 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU