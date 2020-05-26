В Казани суд закрыл на 5 суток магазин, где обнаружили покупателей без масок и перчаток

26 Май 2020 2020-05-26T08:44:30+03:00

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Судебные приставы по решению суда приостановили деятельность продуктового магазина по улице Чуйкова, 20 в Ново-Савиновском районе столицы Татарстана. Такое решение вынес суд, когда во время рейда стражи порядка обнаружили в магазине покупателей без масок и перчаток. Полицейские составили административный протокол на индивидуального предпринимателя, собственника торговой точки, по статье "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения".

- По результатам рассмотрения материалов дела, суд вынес наказание в виде приостановления деятельности магазина "Продукты" сроком на 5 суток, - сообщили в УФССП республики. - В случае незаконного возобновления деятельности предусмотрена административная и уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU