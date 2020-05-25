В Марий Эл иномарка протаранила пассажирский автобус: пострадали три человека

25 Май 2020 2020-05-25T19:01:29+03:00

Травмы, в том числе, получил и сам предполагаемый виновник ДТП [фото]

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Дорожно-транспортное происшествие произошло 23 мая в 14.00 на перекрестке неравнозначных дорог в Медведевском районе республики. На 9 километре автодороги "Йошкар-Ола-Санчурск" 20-летний водитель, не имевший необходимого опыта управления автомобилем, на своей иномарке Kia, врезался в пассажирский автобус ПАЗ. Столкновение произошло на перекрестке неравнозначных дорог, и водитель иномарки должен был пропустить ПАЗ - Kia двигалась по второстепенной дороге.

Иномарка не уступила дорогуФото: МВД по Марий Эл

- В результате столкновения пострадали водитель автомашины Kia и два пассажирки автобуса ПАЗ - женщины в возрасте 61-го и 69-ти лет, - сообщили в Госавтоинспекции Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU