В Казани запущены ежедневные рейсы теплоходов до Свияжска

25 Май 2020 2020-05-25T08:50:46+03:00

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В казанском речном порту стартовали ежедневные рейсы до Свияжска. По пути теплоход "Москва" зайдет на пристани в Набережные Моркваши, Пустые Моркваши, Дачная и Рудник. Отправление из Казани в 9.00 часов. Из Свияжска теплоходы отправляются в 15.15 часов, прибытие в Казань в 17.20.

Определена и стоимость билетов. Взрослым придется оплатить 127 рублей за поездку, дети до 5 лет могут проехать бесплатно. Для детей в возрасте с 5 до 10 лет (включительно) предоставляется 50-ти процентная скидка - 63,5 рубля.

Напомним, что для соблюдения социальной дистанции служба охраны запускает в здание речного вокзала по 10 человек, предварительно измерив температуру бесконтактным градусником.

Пассажиров просят не забывать маски и перчатки.

ИСТОЧНИК KP.RU