В Татарстане после наезда на здание ТО автомобиль опрокинулся в кювет, водителя и пассажира зажало в салоне

24 Май 2020 2020-05-24T18:54:25+03:00

После того, как их деблокировали, пьяных пострадавших увезли в БСМП Казани

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Авария произошла в 6.13 в воскресенье, 24 мая, в Высокогорском районе республики. Двое пьяных приятелей в возрасте 41 год и 25 лет отправились кататься на автомашине "Шевроле Нива". Но превысили безопасную скорость, не справились с управлением и неподалеку от поселка Бирюлинский зверосовхоз врезались в здание станции техобслуживания. После этого автомобиль вылетел в кювет, где перевернулся.

Водитель и его пассажир оказались зажаты в салоне. Деблокировали их спасатели МЧС Татарстана.

- Пострадавших с травмами различной степени тяжести отправили в БСМП Казани, - сообщили в МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU