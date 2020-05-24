В Татарстане после наезда на здание ТО автомобиль опрокинулся в кювет, водителя и пассажира зажало в салоне
Авария произошла в 6.13 в воскресенье, 24 мая, в Высокогорском районе республики. Двое пьяных приятелей в возрасте 41 год и 25 лет отправились кататься на автомашине "Шевроле Нива". Но превысили безопасную скорость, не справились с управлением и неподалеку от поселка Бирюлинский зверосовхоз врезались в здание станции техобслуживания. После этого автомобиль вылетел в кювет, где перевернулся.
Водитель и его пассажир оказались зажаты в салоне. Деблокировали их спасатели МЧС Татарстана.
- Пострадавших с травмами различной степени тяжести отправили в БСМП Казани, - сообщили в МВД Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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