В Набережных Челнах девушка "под наркотой" ошпарила себя и угрожала выпрыгнуть из окна
Необычайную картину наблюдали сегодня, 24 мая, жители Набережных Челнов. Сначала раздался звон бьющегося стекла, а затем женские крики из окна многоэтажки на третьем этаже. Кричала девушка, которая угрожала покончить с собой, выпрыгнув из окна.
На место происшествия приехали все оперативные службы города - МЧС, полиция, медики. Но дверь в квартиру, где находилась неадекватная девушка, спокойно открыл ее сожитель. Девушку задержали и отправили в больницу.
Оказалось, что она злоупотребила наркотиками и под воздействием опасных веществ сначала опрокинула на себя горячую воду, затем разбила окно, угрожала порезать себя ножом и выпрыгнуть из окна.
ИСТОЧНИК KP.RU
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