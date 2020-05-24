2020-05-24T13:36:00+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах девушка "под наркотой" ошпарила себя и угрожала выпрыгнуть из окна

На помощь пришли полицейские и спасатели
Лика ИСАЕВА
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Женщина угрожала самой себе ножом и хотела прыгнуть из окнаЖенщина угрожала самой себе ножом и хотела прыгнуть из окнаФото: Александр ЧЕРНОВ
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Необычайную картину наблюдали сегодня, 24 мая, жители Набережных Челнов. Сначала раздался звон бьющегося стекла, а затем женские крики из окна многоэтажки на третьем этаже. Кричала девушка, которая угрожала покончить с собой, выпрыгнув из окна.

На место происшествия приехали все оперативные службы города - МЧС, полиция, медики. Но дверь в квартиру, где находилась неадекватная девушка, спокойно открыл ее сожитель. Девушку задержали и отправили в больницу.

Оказалось, что она злоупотребила наркотиками и под воздействием опасных веществ сначала опрокинула на себя горячую воду, затем разбила окно, угрожала порезать себя ножом и выпрыгнуть из окна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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