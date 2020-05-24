Президент Татарстана поздравил всех с праздником Ураза-байрам

24 Май 2020 2020-05-24T11:54:53+03:00

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Сегодня, 24 мая, в Татарстане отмечают окончание поста и праздник Ураза-байрам. Президент республики Рустам Минниханов позравил всех татарстанцев и гостей республики с праздником. Он написал: "Дорогие соотечественники! Сердечно поздравляю вас с долгожданным окончанием поста и благословенным праздником Ураза-байрам – Ид аль-Фитр! Искренне признателен мусульманам республики за то, что они, наравне с нашими православными братьями и представителями других традиционных религий, в полной мере осознают ту высокую степень ответственности перед Всевышним и обществом, которая лежит на всех нас, и неукоснительно следуют незыблемым идеалам человеколюбия и добрососедства".

Поблагодарив за оказанную духовную и материальную поддержку нуждающимся и немощным людям, старикам и многодетным семьям, глава республики отметил, что жители региона приняли личное участие в формировании ифтар-наборов в рамках социально значимой общественной инициативы "Ярдәм янәшә! Помощь рядом!".

Подытожив слова своего теплого поздравления, Рустам Минниханов пожелал всем неиссякаемого жизненного оптимизма и волю к новым свершениям. Он пожелал всем мира, счастья, добра и благополучия.

ИСТОЧНИК KP.RU