В Казани взорвавшаяся в СНТ граната напугала местных жителей

24 Май 2020 2020-05-24T10:08:58+03:00

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Днем в субботу, 23 мая, в садовом обществе "Энергетик" в столице Татарстана прогремел взрыв. Пострадавших не было, но садоводы вызвали на место происшествия сотрудников полиции, опасаясь, что это взорвалась граната.

После осмотра места происшествия выяснилось, что это действительно была граната, но граната для страйкбола. Кто-то из садоводов выкинул ее мусор, а во время игры детишек он взорвалась после того, как в нее угодил брошенный кем-то комок земли.

Граната находилась среди мусора на заброшенном участке. Во время осмотра места происшествия нашлась еще одна неразорвавшаяся граната для страйкбола.

ИСТОЧНИК KP.RU