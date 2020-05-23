К сентябрю в Казани после капремонта откроется одна из старейших спортшкол города

23 Май 2020 2020-05-23T18:43:55+03:00

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Спортшкола «Мотор» в Авиастроительном районе Казани – одна из старейших в городе. Ремонтные работы, которые проводятся в старом здании школы, завершатся в конце августа. Планируется, что после реорганизации детских спортшкол главной специализацией «Мотора» станет футбол.

Капремонт проводится в старом здании спортшколы, построенном в 1949 году на базе моторостроительного завода (КМПО). Всего в школе в 38 группах занимаются 533 воспитанника по таким видам спорта, как бокс, футбол, брейкданс и дзюдо. В частности, в футбольных секциях занимаются 256 человек в восьми возрастных категориях.

Начался капремонт в феврале. Из бюджета республики выделили 8 млн 322,93 тысяч рублей на ремонт кровли и фасада старого здания и 29 млн 255,47 тысяч рублей – на игровой зал, раздевалки и фасад нового здания. После ремонта в школе откроются новые секции по волейболу и баскетболу.

История спортшколы началась, когда во время Великой Отечественной войны на моторостроительном заводе организовали спортивное сообщество. С тех пор спортклуб воспитал 150 мастеров спорта России и СССР.

ИСТОЧНИК KP.RU