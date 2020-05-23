«Зенит-Казань» провел первую за два месяца тренировку

23 Май 2020 2020-05-23T15:19:41+03:00

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Накануне казанский «Зенит» провел первую тренировку за последние два месяца. Волейболисты, тренера и сотрудники клуба сдали тесты на коронавирус в начале недели, они оказались отрицательными.

В ближайшее время команда будет заниматься в Казани на площадках Центра пляжных видов спорта. Накануне казанцы провели открытую тренировку, надев маски, перчатки и соблюдая социальную дистанцию. В сборе участвуют все игроки кроме легионеров Эрвина Нгапета и Бартоша Бедножа. Они должны приехать в Казань к началу основного сбора в конце июля.

– Благодаря решению минспорта Татарстана и властей республики мы получили возможность привести игроков в порядок после карантина. Вы прекрасно понимаете, что подготовка к сезону после полутора месяцев отпуска это одно дело, а после четырёх – совсем другое. Такого в моей практики не было, и я этого опасался. Рад, что мы можем поработать. Будем тренироваться до конца июня, затем у игроков будет отпуск, а 20 июля соберемся снова и начнём подготовку к сезону, – передает слова главного тренера «Зенита» Владимира Алекно пресс-служба клуба.

Напомним, что чемпионат России был приостановлен 20 марта, а с 30 марта в России ввели режим самоизоляции. Игроки в этот период тренировались в домашних условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU