В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту нападения собаки на пенсионерку
22 мая в Казани на одном из домохозяйств на улице Юдина обнаружили тело 71-летней пенсионерки. Были замечены признаки насильственной смерти, множественные укусы и кровоподтеки. По данному факту следком Татарстана возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Предварительно, женщина утром пришла в своё домохозяйство, чтобы покормить собаку и поработать в огороде. Однако по неизвестной причине животное набросилось на хозяйку, сорвавшись с цепи. Тело обнаружила дочь погибшей, собаку нейтрализовали полицейские.
22 мая в Казани на одном из домохозяйств на улице Юдина обнаружили тело 71-летней пенсионерки. Были замечены признаки насильственной смерти, множественные укусы и кровоподтеки. По данному факту следком Татарстана возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Предварительно, женщина утром пришла в своё домохозяйство, чтобы покормить собаку и поработать в огороде. Однако по неизвестной причине животной набросилось на хозяйку, сорвавшись с цепи. Тело обнаружила дочь погибшей, собаку нейтрализовали полицейские.
ИСТОЧНИК KP.RU