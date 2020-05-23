В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту нападения собаки на пенсионерку

23 Май 2020 2020-05-23T13:18:58+03:00

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22 мая в Казани на одном из домохозяйств на улице Юдина обнаружили тело 71-летней пенсионерки. Были замечены признаки насильственной смерти, множественные укусы и кровоподтеки. По данному факту следком Татарстана возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Предварительно, женщина утром пришла в своё домохозяйство, чтобы покормить собаку и поработать в огороде. Однако по неизвестной причине животное набросилось на хозяйку, сорвавшись с цепи. Тело обнаружила дочь погибшей, собаку нейтрализовали полицейские.

22 мая в Казани на одном из домохозяйств на улице Юдина обнаружили тело 71-летней пенсионерки. Были замечены признаки насильственной смерти, множественные укусы и кровоподтеки. По данному факту следком Татарстана возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Предварительно, женщина утром пришла в своё домохозяйство, чтобы покормить собаку и поработать в огороде. Однако по неизвестной причине животной набросилось на хозяйку, сорвавшись с цепи. Тело обнаружила дочь погибшей, собаку нейтрализовали полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU