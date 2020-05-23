2020-05-23T11:56:02+03:00
Происшествия

В Челнах произошел пожар в цехе хлебобулочно-кондитерской фабрики

Причину пожара установят дознаватели Госпожнадзора
Наиля ГАЛИМОВА
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Фото: пресс-служба МЧС Татарстана.Фото: пресс-служба МЧС Татарстана.
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В 22.15 22 мая спасателям поступило сообщение о пожаре в производственном цеху хлебобулочно-кондитерской фабрики в Набережных Челнах, расположенной по адресу ул. Полиграфическая, д.102.

Прибыв на место, пожарные установили, что в производственном цеху одноэтажного здания размером в плане 80х35 метров горит охладительная лента из пластика на предварительной площади 16 квадратных метров.

Позже из-за резкого выброса пламени и увеличения площади пожара ранг пожара повышен до №3, на месте создали 2 участка тушения пожара. Предварительная площадь возгорания – 150 квадратных метров. Затем был создан третий участок тушения пожара для защиты кровли. В 1.48 было ликвидировано открытое горение.

– Причину пожара установят дознаватели Госпожнадзора, – сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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