В Челнах произошел пожар в цехе хлебобулочно-кондитерской фабрики
В 22.15 22 мая спасателям поступило сообщение о пожаре в производственном цеху хлебобулочно-кондитерской фабрики в Набережных Челнах, расположенной по адресу ул. Полиграфическая, д.102.
Прибыв на место, пожарные установили, что в производственном цеху одноэтажного здания размером в плане 80х35 метров горит охладительная лента из пластика на предварительной площади 16 квадратных метров.
Позже из-за резкого выброса пламени и увеличения площади пожара ранг пожара повышен до №3, на месте создали 2 участка тушения пожара. Предварительная площадь возгорания – 150 квадратных метров. Затем был создан третий участок тушения пожара для защиты кровли. В 1.48 было ликвидировано открытое горение.
– Причину пожара установят дознаватели Госпожнадзора, – сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU