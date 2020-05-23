Все легионеры «Рубина» вернулись в Казань

23 Май 2020 2020-05-23T09:10:23+03:00

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«Рубин» объявил о прибытии в Казань грузинских футболистов команды Хвичи Кварацхелии и Зурико Давиташвили. Игроки преодолели весь путь на автомобили с соблюдением всех мер предосторожности, сообщает пресс-служба клуба. Мера связана с введением ЧС на территории Грузии. В стране действует запрет на авиасообщение. Игроки уже помещены на двухнедельный карантин и в ближайшее время сдадут тест на COVID-19.

Кварацхелия и Давиташвили стали последними иностранными футболистами «Рубина», прибывшими в Казань. Ранее на этой неделе прямым реи сом из немецкого Франкфурта-на-Маи не, организованным казанским клубом, прилетели остальные легионеры: Дарко И евтич, Филип Уремович, Карл Старфельт, Пабло Сантос, Оливер Абильдгор и Сильвие Бегич. Они тоже находятся на обязательном карантине

Отметим, что единственным игроком, кто по-прежнему не находится в Казани, остается Константин Плиев. У россиянина на этой неделе выявили положительный тест на коронавирус, он лечится в родном Владикавказе.

ИСТОЧНИК KP.RU