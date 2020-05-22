2020-05-22T17:52:29+03:00
Общество

Мэрия Казани опубликовала проект участка дороги-дублера Горьковского шоссе

Новая трасса проляжет через жилой комплекс «Серебряный Бор» [схема]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: mindortrans.tatarstan.ruФото: mindortrans.tatarstan.ru
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В новом сборнике постановлений Исполкома Казани был опубликован проект первого участка дороги-дублера Горьковского шоссе. Речь идет об участке от улицы Несмелова до жилого комплекса «Серебряный Бор». В итоге же дорога будет построена до федеральной трассы М-7 «Волга».

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Дублер Горьковского шоссе будет иметь второй класс общегородского значения и полосы движения 3,5 метра.

Менять красные линии и планирование прокладки новых коммуникаций разработают позже.

Напомним дорога-дублер Горьковского шоссе в будущем позволит уменьшить автомобильный поток в сторону жилого комплекса «Салават Купере». Строительство первого этапа должно начаться в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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