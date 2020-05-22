УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А. Н. ТУПОЛЕВА – КАИ УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР «ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ СВЯЗИ» (УНЦ «АЙТИКОМ») совместно с КАФЕДРОЙ РАДИОФОТОНИКИ И МИКРОВОЛНОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ и КАЗАНСКИМ КВАНТОВЫМ ЦЕНТРОМ КНИТУ-КАИ начал прием заявок на поступл
Как бы долго ни продолжался режим самоизоляции, жизнь не стоит на месте. Вы планируете получить высшее образование, а вузы перестраивают свою работу со студентами и абитуриентами в соответствии с современными реалиями.
Приемная комиссия КНИТУ-КАИ на своей странице сайта университета подробно рассказывает о новых правилах подачи документов для абитуриентов 2020 года.
Учебно-научный центр «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» (УНЦ «АйТиКом») (наименование до 2019 году – Группа подготовки «Волоконно-оптические системы структурного мониторинга» (ГП ВОССМ)) уже много лет выпускает студентов, получивших высшее образование бакалавра и магистра заочно с применением дистанционных форм обучения.
БАКАЛАВРИАТ
Направление подготовки: 11.03.02 - Инфокоммуникационные технологии и системы связи
Профиль подготовки «Фиксированные сети связи широкополосного доступа»
Профиль открыт в 2016 году.
МАГИСТРАТУРА
Направление подготовки: 12.04.03 - Фотоника и оптоинформатика
Программа «Физика и техника радиофотонных систем»
Профиль открыт в 2018 году.
Детальную информацию о программах образования и стоимости обучения вы можете получить на сайте КНИТУ-КАИ: Бакалавриат, Магистратура
Заявку о поступлении отправьте на e-mail: OGMorozov@kai.ru
Укажите фамилию, имя и отчество, телефон и e-mail
Выбранное направление подготовки бакалавриата или магистратуры
Мы свяжемся с вами и ответим на все вопросы.
Фото: Из материалов пресс-службы