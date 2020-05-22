УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А. Н. ТУПОЛЕВА – КАИ УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР «ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ СВЯЗИ» (УНЦ «АЙТИКОМ») совместно с КАФЕДРОЙ РАДИОФОТОНИКИ И МИКРОВОЛНОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ и КАЗАНСКИМ КВАНТОВЫМ ЦЕНТРОМ КНИТУ-КАИ начал прием заявок на поступл

22 Май 2020 2020-05-22T13:55:19+03:00

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Как бы долго ни продолжался режим самоизоляции, жизнь не стоит на месте. Вы планируете получить высшее образование, а вузы перестраивают свою работу со студентами и абитуриентами в соответствии с современными реалиями.

Приемная комиссия КНИТУ-КАИ на своей странице сайта университета подробно рассказывает о новых правилах подачи документов для абитуриентов 2020 года.

Учебно-научный центр «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» (УНЦ «АйТиКом») (наименование до 2019 году – Группа подготовки «Волоконно-оптические системы структурного мониторинга» (ГП ВОССМ)) уже много лет выпускает студентов, получивших высшее образование бакалавра и магистра заочно с применением дистанционных форм обучения.

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки: 11.03.02 - Инфокоммуникационные технологии и системы связи

Профиль подготовки «Фиксированные сети связи широкополосного доступа»

Профиль открыт в 2016 году.

МАГИСТРАТУРА

Направление подготовки: 12.04.03 - Фотоника и оптоинформатика

Программа «Физика и техника радиофотонных систем»

Профиль открыт в 2018 году.

Детальную информацию о программах образования и стоимости обучения вы можете получить на сайте КНИТУ-КАИ: Бакалавриат, Магистратура

Заявку о поступлении отправьте на e-mail: OGMorozov@kai.ru

Укажите фамилию, имя и отчество, телефон и e-mail

Выбранное направление подготовки бакалавриата или магистратуры

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