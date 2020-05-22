2020-05-22T14:36:52+03:00
Происшествия

В Татарстан во время пожара в шиномонтажной пострадал мужчина

С места происшествия его увезли в больницу
Лика ИСАЕВА
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Общая площадь пожара составила 27 квадратных метров.Общая площадь пожара составила 27 квадратных метров.
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Возгорание внутри вагончика шиномонтажной мастерской произошло в 2.49 в пятницу, 22 мая, напротив шинного завода в Нижнекамске. Возгорание заметил один из рабочих, который успел вытащить из огня своего напарника. Затем мужчина вызвал пожарных.

С огнем справились быстро, но вагончик выгорел полностью.

- Общая площадь пожара составила 27 квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана. - Пострадавший доставлен в приемный покой НЦРМБ с предварительным диагнозом ожоги конечностей 2 степени. Предварительная причина пожара – нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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