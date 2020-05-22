В Бугульме иномарка сбила пешеходов, а после протаранила дом

22 Май 2020 2020-05-22T12:50:49+03:00

В больницу с места происшествия доставили двух человек

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Свидетелями страшной аварии днем 21 мая, стали жители Бугульмы. Там на улице Гафиятуллина напротив дома №38 в 16.40 на перекрестке в ожидании "зеленого" сигнала светофора стояли 82-летний пенсионер и 47-летний мужчина. Внезапно на них на полном ходу вылетел кроссовер "КИА Спортейж". Сбив дорожное заграждение, автомобиль сбил пешеходов, и, пролетев еще несколько метров по тротуару, протаранил жилой дом. Только после этого иномарка полностью остановилась.

По предварительным данным, 28-летний водитель автомобиля грубо нарушил правила дорожного движения - он превысил безопасную скорость.

Оба пострадавших пешехода были доставлены в Бугульминскую ЦРБ, сообщили в ГИБДД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU