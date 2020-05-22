В Ульяновске ноги 3-летней девочки застряли в батарее

22 Май 2020 2020-05-22T09:47:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Тревожный звонок от матери трехлетней девочки поступил в службу "101" Ульяновска. Она рассказала, что ее трехлетняя дочь во время игры дома оказалась в западне - ноги девочки оказались зажаты между стеной и отопительной батареей многоквартирного дома на проспекте Ливанова в Заволжском районе города.

На место происшествия немедленно выехали спасатели городской поисково-спасательной службы МЧС Ульяновской области. Они опасались, что батарея была подключена к центральному отоплению, и малышка может получить ожоги. К счастью, батарея уже была холодной - она оказалась отключена. При помощи слесарного инструмента специалисты отжали батарею и вытащили ребёнка из "ловушки". Медицинская помощь ребенку не потребовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU