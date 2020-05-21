2020-05-21T17:24:32+03:00
Происшествия

Изъято более килограмма мефедрона: по фотографиям казанца полицейские накрыли нарколабораторию

Ее в Подмосковье организовали земляки мужчины [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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Операцию по прикрытию нарколаборатории провели сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с полицейскими из Татарстана.

Сначала, был задержан ранее судимый житель Казани. Мужчину заподозрили в покупке в теневом интернете синтетических наркотиков и их продаже через собственный интернет-магазин.

Во время досмотра у казанца нашли и изъяли более 21 грамма мефедрона, а также мобильный телефон с фотографиями нарколаборатории. На допросе задержанный рассказал, что «синтетику» ему поставлял знакомый.

В итоге полицейские отыскали место производства наркотиков, в том числе и по обнаруженным фотографиям. Оказалось, что нарколаборатория была оборудована в подмосковной деревне Талицы. Ее организовали двое жителей Казани, арендовав дачный дом на окраине.

При обыске там полицейские нашли и изъяли более килограмма мефедрона, а также химические реактивы и оборудование для его производства.

- В отношении троих задержанных было возбуждено уголовное дело о производстве и хранении наркотиков. Все они были помещены под стражу. Предварительное расследование продолжается, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейские накрыли нарколабораторию в Подмосковье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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