Изъято более килограмма мефедрона: по фотографиям казанца полицейские накрыли нарколабораторию
Операцию по прикрытию нарколаборатории провели сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с полицейскими из Татарстана.
Сначала, был задержан ранее судимый житель Казани. Мужчину заподозрили в покупке в теневом интернете синтетических наркотиков и их продаже через собственный интернет-магазин.
Во время досмотра у казанца нашли и изъяли более 21 грамма мефедрона, а также мобильный телефон с фотографиями нарколаборатории. На допросе задержанный рассказал, что «синтетику» ему поставлял знакомый.
В итоге полицейские отыскали место производства наркотиков, в том числе и по обнаруженным фотографиям. Оказалось, что нарколаборатория была оборудована в подмосковной деревне Талицы. Ее организовали двое жителей Казани, арендовав дачный дом на окраине.
При обыске там полицейские нашли и изъяли более килограмма мефедрона, а также химические реактивы и оборудование для его производства.
- В отношении троих задержанных было возбуждено уголовное дело о производстве и хранении наркотиков. Все они были помещены под стражу. Предварительное расследование продолжается, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Полицейские накрыли нарколабораторию в Подмосковье.
ИСТОЧНИК KP.RU