2020-05-21T16:50:48+03:00
Общество

Самому крупному ТРЦ в Татарстане выдали разрешение: как выглядит новый торговый объект Казани

В Госстройнадзоре республики подписали заключение о соответствии проектной документации [фото]
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: с сайта gsn.tatarstan.ruФото: с сайта gsn.tatarstan.ru
Изменить размер текста:

В этот четверг, 21 мая, Госстройнадзор Татарстана выдал заключение о соответствии проектной документации новому торгово-развлекательному центру в Казани, который был построен на улице Павлюхина.

Фото: с сайта gsn.tatarstan.ru

Фото: с сайта gsn.tatarstan.ru

Отметим, что это самый крупный ТРЦ в Татарстане. Его площадь составляет почти 137 697 квадратных метров. Здание имеет пять этажей. В нем предусмотрены зоны отдыха, кафе и магазины, кинотеатр и паркинг. Под вопросом пока остается точная дата открытия ТРЦ на Павлюхина. В любом случае здесь свои коррективы может внести ситуация с пандемией коронавируса.

Фото: с сайта gsn.tatarstan.ru

Фото: с сайта gsn.tatarstan.ru

Фото: с сайта gsn.tatarstan.ru

Фото: с сайта gsn.tatarstan.ru

Фото: с сайта gsn.tatarstan.ru

Фото: с сайта gsn.tatarstan.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Почтовые марки в честь 100-летия ТАССР начнут продавать после 27 мая
В Чувашии бульдозер дорожников насмерть задавил пенсионерку
Изъято более килограмма мефедрона: по фотографиям казанца полицейские накрыли нарколабораторию
Самому крупному ТРЦ в Татарстане выдали разрешение: как выглядит новый торговый объект Казани
В Ульяновске спасли провалившегося через решетки в яму котенка
В Казани в психбольницу отправили отца, зарезавшего 1,5-годовалую дочь
"Ак Барс" расстался с вратарем, который за 4 года не сыграл за команду ни одного матча
Украшаем Казань к лету: совсем скоро в городе зацветут цветы из луковиц «Галамарта»!
Депутата Казгордумы Рушанию Бильгильдееву будут судить за мошенничество на 37,2 миллиона рублей
В Татарстане около плотины ГЭС из воды спасли трех лосей
Фильмы и сериалы 2 месяца бесплатно в Билайн ТВ