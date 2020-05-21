Самому крупному ТРЦ в Татарстане выдали разрешение: как выглядит новый торговый объект Казани

21 Май 2020 2020-05-21T16:50:48+03:00

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В этот четверг, 21 мая, Госстройнадзор Татарстана выдал заключение о соответствии проектной документации новому торгово-развлекательному центру в Казани, который был построен на улице Павлюхина.

Фото: с сайта gsn.tatarstan.ru

Отметим, что это самый крупный ТРЦ в Татарстане. Его площадь составляет почти 137 697 квадратных метров. Здание имеет пять этажей. В нем предусмотрены зоны отдыха, кафе и магазины, кинотеатр и паркинг. Под вопросом пока остается точная дата открытия ТРЦ на Павлюхина. В любом случае здесь свои коррективы может внести ситуация с пандемией коронавируса.

Фото: с сайта gsn.tatarstan.ru

Фото: с сайта gsn.tatarstan.ru

Фото: с сайта gsn.tatarstan.ru

ИСТОЧНИК KP.RU