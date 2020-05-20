В Татарстане ожидаются заморозки до -1 градуса

20 Май 2020 2020-05-20T13:06:36+03:00

Днем при этом в Татарстане столбики термометров вряд ли покажу больше +13 градусов. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Такая температура будет как в воздухе, так и на почве

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Помимо продолжающихся дождей жителей Татарстана еще ожидают и заморозки. Так, согласно прогнозу Гидрометцентра республики, ночью 21 мая на территории региона местами в западных районах на почве и в воздухе ожидается до -1 градуса. Днем при этом в Татарстане столбики термометров вряд ли покажу больше +13 градусов.

Что же касается последующих дней, то в пятницу, 22 мая, местами в республике все так же пройдут небольшие дожди. Температура воздуха днем поднимется и будет в пределах от +14 до +19 градусов.

К слову, такая же температура сохранится и в субботу, 23 мая. Прогнозируется облачная с прояснениями погода, местами дождь и слабый ветер.

ИСТОЧНИК KP.RU