2020-05-20T13:13:21+03:00
Происшествия

В Марий Эл пропала 80-летняя пенсионерка, которая нуждается в медицинской помощи

Женщина перестала выходить на связь с близкими 19 мая
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Марий Эл начались активные поиски 80-летней Венеры Булгар из поселка Трубный в Звениговском районе. Женщина, которая нуждается в медицинской помощи, перестала выходить на связь с близкими во вторник, 19 мая.

Известно, что Венера Галиевна ростом около 158 сантиметров имеет худощавое телосложение, рыжие волосы и голубые глаза. На момент пропажи на ней была белая вязанная шапка с пестрыми кисточками, зеленый зимний пуховик, штаны и черные сапоги-дутики.

- В последний раз она была замечена на мосту через реку Илеть близ ПТ Красногорский - это было 19 мая в 14.30. Дальнейшее ее местонахождение неизвестно, - отмечают волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

Просим все, кто видел пенсионерку, сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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