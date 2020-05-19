В Казани во время пожара мужчина получил ожоги 95% тела

19 Май 2020 2020-05-19T11:43:17+03:00

Он сумел самостоятельно выбраться из горящего дома

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В Приволжском районе столицы Татарстана ночью, в 2.09, 19 мая загорелось неэксплуатируемое двухэтажное кирпичное здание. Когда на место прибыли пожарные, то обнаружили, что огонь полыхал на первом и втором этажах.

Со слов сотрудников полиции, 56-летний мужчина самостоятельно выбрался из горящего здания. Ему потребовалась помощь медиков - пострадавшего очевидцы передали бригаде "скорой помощи". Мужчину госпитализировали с отравлением продуктами горения и ожогами тела II-III степени (95%) в РКБ.

- В 2.30 пожар был ликвидирован. Общая площадь пожара составила 24 квадратных метра. Причина пожара устанавливается, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU