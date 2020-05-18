В Казани служебная собака нашла в вагоне спрятанные для осужденных телефоны и наркотик

18 Май 2020 2020-05-18T17:37:56+03:00

Все это в исправительную колонию хотели провезти вместе с каменным углем [фото]

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Неожиданную находку сделали сотрудники УФСИН Татарстана во время досмотра железнодорожного вагона. В нем на режимную территорию для колонии №2 привезли каменный уголь.

Вагон досматривали со служебной собакой, и чуткий нос животного учуял в колесной паре вагона и балке три полимерных свертка. Подозрительные свертки изъяли. В них обнаружили сотовых телефонов, 3 упаковки дрожжей и 4 зарядных устройства. Один из них оказался с секретом. В нем было спрятано вещество темно-коричневого цвета - как потом показала экспертиза 5,7 граммов гашиша.

Фото: УФСИН Татарстана

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный оборот запрещенных веществ", - сообщили в УФСИН Татарстана. - В ИК-2 проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU