В Казани служебная собака нашла в вагоне спрятанные для осужденных телефоны и наркотик
Неожиданную находку сделали сотрудники УФСИН Татарстана во время досмотра железнодорожного вагона. В нем на режимную территорию для колонии №2 привезли каменный уголь.
Вагон досматривали со служебной собакой, и чуткий нос животного учуял в колесной паре вагона и балке три полимерных свертка. Подозрительные свертки изъяли. В них обнаружили сотовых телефонов, 3 упаковки дрожжей и 4 зарядных устройства. Один из них оказался с секретом. В нем было спрятано вещество темно-коричневого цвета - как потом показала экспертиза 5,7 граммов гашиша.
Фото: УФСИН Татарстана
- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный оборот запрещенных веществ", - сообщили в УФСИН Татарстана. - В ИК-2 проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU
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