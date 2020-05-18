2020-05-18T17:37:56+03:00
Происшествия

В Казани служебная собака нашла в вагоне спрятанные для осужденных телефоны и наркотик

Все это в исправительную колонию хотели провезти вместе с каменным углем [фото]
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Фото: УФСИН ТатарстанаФото: УФСИН Татарстана
Изменить размер текста:

Неожиданную находку сделали сотрудники УФСИН Татарстана во время досмотра железнодорожного вагона. В нем на режимную территорию для колонии №2 привезли каменный уголь.

Вагон досматривали со служебной собакой, и чуткий нос животного учуял в колесной паре вагона и балке три полимерных свертка. Подозрительные свертки изъяли. В них обнаружили сотовых телефонов, 3 упаковки дрожжей и 4 зарядных устройства. Один из них оказался с секретом. В нем было спрятано вещество темно-коричневого цвета - как потом показала экспертиза 5,7 граммов гашиша.

Фото: УФСИН Татарстана

Фото: УФСИН Татарстана

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный оборот запрещенных веществ", - сообщили в УФСИН Татарстана. - В ИК-2 проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Татарстане с 20 мая закрывают дорогу Актаныш - Поисево
В Казани увековечат память генерал-майора Гайнуллы Шакирова
Чебоксары за 103,9 миллиона рублей возьмут в лизинг уличные светильники
В Казани служебная собака нашла в вагоне спрятанные для осужденных телефоны и наркотик
Нападающий «Ак Барса» стал лучшим новичком сезона 2019/20 в КХЛ
В Марий Эл иномарка на скорости съехала в кювет и врезалась в столб: пострадал один человек
В Чебоксарах пять ТЦ и супермаркетов не соблюдали масочный режим
В Казани самозанятым вернут 24 миллиона рублей, которые они заплатили в качестве налога
В казанском парке «Крылья Советов» вандалы «оголили» уличные фонари
В Марий Эл во время буксировки легковушка вылетела на встречку и попала под КАМАЗ
Кабмин Татарстана разрешил работу спортивных центров и плавательных бассейнов
В Чебоксарах пропал 28-летний Кузьма Краснов, который нуждается в медицинской помощи
Вратарь «Ак Барса» стал лучшим голкипером в сезоне КХЛ
Летние лагеря для детей в России могут заработать с 1 июля
Несмотря на коронавирус, купальный сезон - 2020 в Казани откроется 1 июня
В Казани увеличивают мощности больниц, где лечатся зараженные коронавирусом
С 1 июня в Татарстане запустят новый авиарейс Нижнекамск - Сургут
В период пандемии Минспорта и Олимпийский Совет Татарстана оказывает помощь ветеранам спорта
В период самоизоляции число безработных в Казани выросло в пять раз
На 19 мая в Татарстане объявлено штормовое предупреждение
ВТБ улучшает условия обмена валюты
В Казани водитель сбил 9-летнего мальчика на самокате
В Татарстане школы искусств получат музыкальные инструменты на 106,7 миллиона рублей
В Казани днем 18 мая ожидают грозу
ГИБДД Татарстана начала принимать экзамены на водительские права в прежнем режиме