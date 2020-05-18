В Татарстане соседи спасли из горящего дома 91-летнюю пенсионерку

18 Май 2020 2020-05-18T10:07:34+03:00

Они успели сделать это до приезда пожарных

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Накануне, 17 мая, в 11.27 в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в Нурлате. Там на улице Горького горел частный дом.

Прибыв на место происшествия пожарные установили, что огонь бушует на чердаке бревенчатого здания и в пристрое из газобетонных блоков. Еще до приезда специалистов из горящего дома соседи самостоятельно смогли спасти 91-летнюю хозяйку.

- Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана. - Причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU