В Татарстане соседи спасли из горящего дома 91-летнюю пенсионерку
Накануне, 17 мая, в 11.27 в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в Нурлате. Там на улице Горького горел частный дом.
Прибыв на место происшествия пожарные установили, что огонь бушует на чердаке бревенчатого здания и в пристрое из газобетонных блоков. Еще до приезда специалистов из горящего дома соседи самостоятельно смогли спасти 91-летнюю хозяйку.
- Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана. - Причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
ИСТОЧНИК KP.RU
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