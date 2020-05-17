2020-05-17T17:04:53+03:00
Происшествия

В Казани задержали буйного покупателя, который напал на полицейского

Возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти" [видео]
Лика ИСАЕВА
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По факту нападения на полицейских возбудили уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти"По факту нападения на полицейских возбудили уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти"Фото: Лика ИСАЕВА
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В соцсетях столицы Татарстана появился видеоролик, и сразу вызвал возмущение местных жителей. На нем сотрудники полиции жестко сажают в патрульный автомобиль мужчину, подняв его с колен. Но автор ролика снял только финал этой истории.

Все началось с того, что 16 мая в магазин на улице Гареева в Приволжском районе столицы Татарстана пришел "пьяный" мужчина. Он был без маски и перчаток, начал задирать покупателей и сотрудников магазина, ругался матом. Вызвали полицию, но 53-летний мужчина не успокоился. Злоумышленнику предложила проехать в отдел полиции, а тот во время посадки в патрульный "уазик" ударил в голову одного из полицейских.

- После этого принято решение применить к задержанному физическую силу и наручники, - сообщили в МВД Татарстана. - Благодаря предпринятым мерам мужчину удалось доставить в отдел полиции, где в отношении его был составлен административный протокол по статье "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения". По факту нанесения нападения на сотрудника полиции в СУ СК Татарстана возбудили уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

Казанцев возмутило грубое поведение сотрудников полиции.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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