В Казани задержали буйного покупателя, который напал на полицейского

17 Май 2020 2020-05-17T17:04:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В соцсетях столицы Татарстана появился видеоролик, и сразу вызвал возмущение местных жителей. На нем сотрудники полиции жестко сажают в патрульный автомобиль мужчину, подняв его с колен. Но автор ролика снял только финал этой истории.

Все началось с того, что 16 мая в магазин на улице Гареева в Приволжском районе столицы Татарстана пришел "пьяный" мужчина. Он был без маски и перчаток, начал задирать покупателей и сотрудников магазина, ругался матом. Вызвали полицию, но 53-летний мужчина не успокоился. Злоумышленнику предложила проехать в отдел полиции, а тот во время посадки в патрульный "уазик" ударил в голову одного из полицейских.

- После этого принято решение применить к задержанному физическую силу и наручники, - сообщили в МВД Татарстана. - Благодаря предпринятым мерам мужчину удалось доставить в отдел полиции, где в отношении его был составлен административный протокол по статье "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения". По факту нанесения нападения на сотрудника полиции в СУ СК Татарстана возбудили уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="592" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/779582" frameborder="0"></iframe> Казанцев возмутило грубое поведение сотрудников полиции.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU