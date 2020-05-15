Игроки казанского «Рубина» соберутся на клубной базе 16 мая

15 Май 2020 2020-05-15T15:10:18+03:00

Иностранные футболисты присоединятся к тренировкам, когда получат разрешение на въезд в Россию

Изменить размер текста: A A

Казанский «Рубин» продолжит выступление в сезоне 2019/20. 15 мая РФС принял решение возобновить игры российской премьер-лиги с 21 июня. Так, структура календаря возобновляемого сезона предполагает проведение матчей с 21 июня по 22 июля, в том числе четыре тура с матчами в середине недели. Все оставшиеся игры сезона пройдут без зрителей.

Руководство и тренерский штаб «Рубина» приняли решение собраться на клубной базе уже 16 мая и возобновить тренировки с соблюдением всех мер предосторожности и предписаний медицинского штаба.

Иностранные футболисты Дарко Йевтич, Филип Уремович, Карл Старфельт, Пабло Сантос, Оливер Абильдгор и Сильвие Бегич, находящиеся в данный момент за границей, присоединятся к команде сразу после того, как получат разрешение на въезд в Россию.

ИСТОЧНИК KP.RU