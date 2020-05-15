2020-05-15T16:47:40+03:00
Общество

Малые реки в Чебоксарах благоустроят и превратят в туристические зоны

Идея уже получила одобрение врио главы Чувашии Олега Николаева
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: @oanikolaev1969Фото: @oanikolaev1969
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В Чебоксарах протекает семь малых рек: Кайбулка, Кукшум, Малая Кувшинка, Сугутка, Трусиха, Чебоксарка, и Шалма. Их планируется благоустроить и превратить в туристические зоны. Концепцию работы в пятницу, 15 мая, представил депутат Госсовета Чувашии Алексей Мурыгин. Идея получила одобрение врио главы республики Олега Николаева.

- Городу нужен такой проект. “Малые реки Чебоксар” создадут серию зон для отдыха и спорта, которая будет вплотную примыкать к Чебоксарскому заливу и густонаселенным жилым кварталам. Благоустройство этих территорий также повысит привлекательность прилегающих микрорайонов, а это возможность для создания нового бизнеса, открытия кафе, спортивных центров. Если получится успешно реализовать проект хотя бы на одной реке, после мы сможем расширить проект на все города республики, - написал на своей странице в соцсети Николаев.

Отметим, что реализовывать проект должны на условиях государственно-частного партнерства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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