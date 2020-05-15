В Татарстане во время замены диска "болгарки" рабочий получил смертельную рану
Трагедия произошла 13 мая на территории предприятия «Нижнекамскнефтехим». Там смертельные травмы получил 43-летний рабочий подрядной организации.
- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили в СУ СКР Татарстана.
Как уже успели установить следователи, все произошло во время очистки трубы, расположенной на 8-метровой высоте. Рабочий не выключил электропитание "болгарки" и начал менять диск.
В какой-то момент мужчина случайно нажал кнопку "Пуск", и диск разрезал ему ногу. На помощь поспешили коллеги, они спустили пострадавшего при помощи крана на землю и наложили жгут, но подоспевшие медики спасти не смогли – рабочий скончался в результате обильной кровопотери по дороге в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU
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