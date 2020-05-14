В Ульяновской области экс-сотрудника МВД будут судить за смерть задержанного, которая произошла 12 лет назад

14 Май 2020 2020-05-14T17:15:50+03:00

Утверждается, что бывший милиционер не раз избивал людей

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Уголовное дело в отношении экс-помощника опердежурного дежурной части УВД Димитровграда было возбуждено по трем статьям: "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть", "Превышение должностных полномочий с применением насилия", "Превышение должностных полномочий с применением насилия с причинением тяжких последствий".

Все произошло в ночь на 24 декабря 2008 года. Тогда, по версии следствия, обвиняемый избил 30-летнего задержанного прямо в УВД Димитровграда. Потерпевшего задержали за пьянство в общественном месте, а будучи избит в милиции он упал, ударившись головой.

После произошедшего раненного доставили в больницу, и там от полученных травм он скончался 10 января 2009 года.

Раскрыть преступление долго не могли, но в результате скрупулезной работы удалось установить ряд свидетелей, в том числе из числа бывших коллег прапорщика милиции. Свою вину он так и не признал.

Во время следствия выяснилось, что экс-милиционер уже не раз распускал руки: в марте 2008 года он на почве внезапно неприязни избил еще одного задержанного за мелкое хулиганство.

Сейчас расследование уголовного дела завершено и все материалы переданы на рассмотрение в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU