2020-05-14T17:03:21+03:00
Экономика

На поддержку малого и среднего бизнеса в Казани направят более 147 миллионов рублей

Программа, рассчитанная на четыре года, позволит увеличить долю МСП в валовом территориальном продукте города до 40,2%
Алина ГАБДУЛИНА
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В течении трех лет из бюджета Казани, Татарстана и России будет ежегодно выделяться по 33,1 миллиона рублей.В течении трех лет из бюджета Казани, Татарстана и России будет ежегодно выделяться по 33,1 миллиона рублей.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Стало известно, что на поддержку малого и среднего предпринимательства (МСП) в Казани потратят 147,3 миллиона рублей. Программа, рассчитанная на четыре года, позволит увеличить долю МСП в валовом территориальном продукте города до 40,2%. А самозанятыми к 2024 году должно стать 23,1 тысячи казанцев.

Так, в течении трех лет из бюджета Казани, Татарстана и России будет ежегодно выделяться по 33,1 миллиона рублей. А в 2023-2024 годах сумма немного уменьшится и составит 23,96 миллиона рублей.

Отметим, что программа подразумевает и увеличение субъектов предпринимательства на 1 тысячу населения до 68,56%. Также должна увеличится доля трудоустроенных на них - до 37,7%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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