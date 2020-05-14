С 18 мая в парках и скверах Казани заработают фонтаны
Первыми их включат в Горкинско-Ометьевском лесу
Фото: tatarstan.ru
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18 мая в Казани начнется сезон фонтанов. В этот день они заработают в Горкинско-Ометьевском лесу. Следующими будут: бульвар “Ак чэчэклэр” и Лядский сад (19 мая), сквер имени Тинчурина (21 мая), парк Горького (27 мая), парк “Крылья Советов” (28 мая). Самый большой фонтан в городе - на озере Нижний Кабан, включат 3 июня.
- Сезон фонтанов в этом году начнется немного позже обычного из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, - объясняют в дирекции парков и скверов Казани. - Сейчас в общественных пространствах идут подготовительные работы.
ИСТОЧНИК KP.RU