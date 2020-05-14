2020-05-14T08:47:25+03:00
Происшествия

В Татарстане мужчина прожил с телом умершей подруги полгода

Во время прихода полицейских он попытался покончить с собой
Лика ИСАЕВА
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Причины поведения мужчины будут заниматься следователиПричины поведения мужчины будут заниматься следователиФото: Из материалов пресс-службы
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Жильцы дома 18/46 в поселке ЗЯБ Набережных Челнов пожаловались в полицию на тяжелый и тлетворный запах в подъезде. Как успели жители дома установить, он происходил из квартиры, где проживают 47-летняя женщина и ее 50-летний сожитель.

Когда полицейские постучали в дверь той самой "нехорошей" квартиры, то хозяин, увидев их на пороге, попытался покончить с собой. К счастью, его удалось спасти.

Вскоре выяснились причина запаха - в квартире обнаружили замотанное в пленку тело хозяйки. По предварительным данным, она скончалась еще в октября 2019 года в результате хронической болезни.

По какой причине сожитель не похоронил свою подругу и не сообщил о ее смерти, пока выясняют следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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