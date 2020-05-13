2020-05-13T18:13:12+03:00
Общество

Благоустройство “Голубых озер” в Казани потребует порядка 45 миллионов рублей

Деньги будут выделены из бюджета Татарстана
Алина ГАБДУЛИНА
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Подрядчик должен будет закончить работы к 31 мая будущего года.Подрядчик должен будет закончить работы к 31 мая будущего года.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Казани отремонтируют и благоустроят территории памятника природы “Голубые озера”. На это из бюджета Татарстана планируется выделить 44 921 050 рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, подрядчик среди прочего должен будет обустроить парковки для автомобилей, заменить дорожное покрытие, установить металлические ограждения, отремонтировать мостики и лестницы, расчистить территории у родников и демонтировать насосную станцию. В зоне отдыха же постелют газон, разместят деревянные площадки и установят ограждения.

Работы должны быть завершены к 31 мая 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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