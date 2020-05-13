2020-05-13T08:33:49+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах в камере временного содержания покончил с собой мужчина

Его подозревали в изнасиловании 55-летней женщины
Лика ИСАЕВА
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Мужчину арестовали за нападение на женщинуМужчину арестовали за нападение на женщинуФото: МВД по РТ
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В камере временного содержания в Набережных Челнах произошло ЧП: свел счеты с жизнью 38-летний ранее судимый задержанный. Мужчину арестовали после того, как он 5 мая, разбив стекло в окне местного колледжа, забрался в помещение и напал на 55-летнего сторожа. Надругавшись над женщиной, он попытался скрыться с места преступления, но был задержан сотрудниками Росгвардии Татарстана.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье "Изнасилование", но перевести в СИЗО не успели - подозреваемый свел счеты с жизнью, сообщил собственный источник "Комсомолки" в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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