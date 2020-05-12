В Татарстане муж потребовал близости от жены, и получил смертельный удар ножом

12 Май 2020 2020-05-12T17:45:59+03:00

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Трагедия в семье жителей поселка Нижние Вязовые Зеленодольского района республики произошла 8 мая. Сначала семейная пара распивала спиртное, а затем 36-летняя жена уснула. Через некоторое время ее разбудил 60-летний муж и потребовал интимной близости. Ранее судимая женщина отказала, они поссорились и муж получил один удар ножом в ногу. Сразу после этого женщина поспешила домой к соседям, которым обо всем рассказала.

Когда в квартиру зашли соседи и медики, пострадавший уже скончался.

- По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека", - сообщили в СУ СКР Татарстана. - Свою вину злоумышленница полностью признала, в связи с наличием заболевания и малолетних детей по решению суда подозреваемая отправлена под домашний арест.

ИСТОЧНИК KP.RU