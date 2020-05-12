2020-05-12T19:51:09+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле на предприятии была травмирована женщина

Проводится доследственная проверка
Лика ИСАЕВА
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По факту травмирования женщины на производстве проводится доследственная проверкаПо факту травмирования женщины на производстве проводится доследственная проверкаФото: Из материалов пресс-службы
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Несчастный случай на производстве произошел 8 мая в столице Марий Эл. Там 32-летняя женщина получила травму руки. Как уже установили следователи, женщина – мойщик убиралась в цехе. Травму руки она получила при мытье не выключенного конвейера. С травмой она была доставлена в больницу.

- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили в СУ СКР Марий Эл. - В настоящее время следователь выясняет все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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