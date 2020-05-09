Экипажи казанских автобусов 9 мая работают в военной форме

9 Май 2020 2020-05-09T19:25:40+03:00

На линии вышли около 30 транспортных средств с символикой Победы. Фото: Алина НИЗАМОВА

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Перевозчики Казани 9 мая решили создать праздничное настроение пассажирам на городских маршрутах. Так, экипажи автобусов вышли на линию в праздничной военной форме. Кроме того, в общественном транспорте появилась праздничная озвучка.

– Уважаемые ветераны и труженики тыла! Сердечно поздравляем Вас с Днем Победы. Низкий поклон Вам, созидателям Победы, вынесшим на своих плечах бремя суровых лет. Крепкого здоровья, долголетия и благополучия, – звучит в автобусах.

– Мы понимаем, что ветераны сегодня из-за режима самоизоляции не ездят на общественном транспорте. Мы надеемся, что наши слова благодарности им передадут пассажиры-внуки, – отметили в пресс-службе Ассоциации АТП Татарстана.

Как сообщили в пресс-службе Ассоциации, несмотря на тяжелое финансовое положение ряд автотранспортных предприятий смог провести брендирование автобусов за свой счет. На линии вышли около 30 транспортных средств с символикой Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU