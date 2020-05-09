Минниханов: После того, как будет преодолён этот недуг, все мы обязательно встретимся на Параде Победы

9 Май 2020 2020-05-09T11:49:20+03:00

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Президента Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

– Дорогие фронтовики и труженики тыла! Уважаемые татарстанцы! Уважаемые соотечественники! Сердечно поздравляю вас со знаменательным юбилеем – 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

Уже две трети столетия минуло с того памятного дня, когда незабываемый голос Юрия Левитана возвестил на всю нашу огромную страну о полном разгроме нацистской Германии и победоносном завершении самой страшной и кровопролитной войны в истории человечества. Но и по сей день неумолкающее, раскатистое, как праздничный салют, эхо этого долгожданного – радостного и, одновременно, окрашенного горечью невосполнимых потерь – сообщения звучит в душах представителей военного поколения и их многочисленных потомков – наследников Великой Победы.

Никому из нас нет необходимости объяснять, какое чудовищное горе принесла эта проклятая война родной стране и всему нашему многонациональному народу: ведь не было ни одной семьи, где не провожали бы со слезами на фронт мужей, сыновей и дочерей, где не получали бы похоронок и сообщений о без вести пропавших. Навсегда на нашей земле и в сердцах людей остались незаживающие раны от тысяч сожжённых городов и сёл, разрушенных фабрик и заводов, уничтоженных памятников культуры. И никакие домыслы, никакие фальсификации не способны стереть эту священную память, как и принизить тот неоценимый вклад, который советский воин-освободитель внёс в избавление Европы и всего человечества от ужасов «коричневой чумы».

Для нас Великая Победа – это не просто историческая дата, а яркий образец стойкости, героизма, самопожертвования, мужества и непоколебимости духа народа великой страны, непреложная составляющая нашей гражданской идентичности, триумф величия и всенародное торжество. Как замечательно сказал казнённый врагами татарский поэт-герой Муса Джалиль: «Мой друг, ведь наша жизнь – она лишь искра всей жизни Родины, страны побед. Пусть мы погаснем – от бесстрашной смерти в Отчизне нашей ярче вспыхнет свет».

Татарстанцы вписали многие героические страницы в славную летопись Великой Победы. Из 700 с лишним тысяч человек, призванных в действующую армию из Татарстана, больше половины не вернулось к родным очагам. 225 татарстанцев были отмечены высшим воинским отличием – званием Героя Советского Союза, 48 фронтовиков стали почётными кавалерами Ордена Славы, более 200 тысяч уроженцев Татарстана – награждены орденами и медалями.

Вся республика работала на Победу: поставляла вооружение, снаряды, продовольствие, хирургические принадлежности, принимала блокадников, лечила бойцов. В одну только Казань были эвакуированы 70 промышленных предприятий, 33 института Академии наук СССР, некоторые союзные наркоматы и Госбанк, в столице республики, Чистополе и Елабуге разместились члены Союза писателей страны. У нас действовало 75 военных госпиталей, которые вернули на фронт бойцов общей численностью 20 дивизий.

Сегодня мы поимённо вспоминаем представителей героического военного поколения, самоотверженно сражавшихся за свободу Родины и приближавших заветный День Победы на фронтах Великой Отечественной войны, в заводских цехах, на колхозных полях и в конструкторских бюро.

Вечно будут жить в нашей благодарной памяти имена Мусы Джалиля, Михаила Девятаева, Магубы Сыртлановой, Петра Гаврилова, Гани Сафиуллина, Никиты Кайманова, Газинура Гафиятуллина, Петра Савинова, Ильдара Маннанова, Николая Столярова, Гази Загитова, Михаила Симонова, Сабира Ахтямова, Бориса Кузнецова и многих других героических татарстанцев. Все они запечатлены в наших сердцах, названиях городов и посёлков, улиц и школ, отлиты и высечены в бронзе и граните монументов, представлены в экспозициях мемориалов и музеев.

К сожалению, в этом году в условиях распространения коронавирусной эпидемии принято непростое решение о переносе Парада Победы и всех массовых праздничных мероприятий на более поздний срок. Но я убеждён, что каждый из нас достойно встретит 9 Мая в кругу семьи, своих родных и близких, в полной мере выразив чувства высокой признательности и благодарности нашим горячо любимым ветеранам. А после того, как нашими совместными усилиями будет преодолён этот коварный недуг, все мы обязательно встретимся на Параде Победы, в строю Бессмертного полка, на торжественных концертах и салютах.

Особо хочу пожелать долгих лет жизни, радости и оптимизма нашим героическим фронтовикам и труженикам тыла. Пусть безжалостное пламя войны никогда больше не опалит нашу землю, а завоёванное в боях Знамя Победы всегда гордо развевается над нашей несокрушимой державой! Мира вам, счастья, здоровья и благополучия, дорогие татарстанцы! С праздником! С Днём Великой Победы! – передает сообщение пресс-служба президента Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU