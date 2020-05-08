В Казани перекрыли заезд в лесопарковую зону озера Лебяжья
На месте работают сотрудники правоохранительных органов
Фото: pixabay.com
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С 8 мая перекрыт въезд-выезд на парковку в районе лесопарковой зоны озера Лебяжье в Кировском районе столицы Татарстана. Дорогу перегородили многотонным грузовиком, который невозможно объехать.
Одновременно на территории излюбленного места отдыха казанцев работают совместные патрули - сотрудники полиции и Росгвардии проверяют у прохожих наличие разрешений на выход из дома во время режима самоизоляции и наличие масок.
Подобные рейды участились - не все жители столицы Татарстана соблюдают режим самоизоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU