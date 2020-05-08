В Казани перекрыли заезд в лесопарковую зону озера Лебяжья

8 Май 2020 2020-05-08T18:04:15+03:00

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С 8 мая перекрыт въезд-выезд на парковку в районе лесопарковой зоны озера Лебяжье в Кировском районе столицы Татарстана. Дорогу перегородили многотонным грузовиком, который невозможно объехать.

Одновременно на территории излюбленного места отдыха казанцев работают совместные патрули - сотрудники полиции и Росгвардии проверяют у прохожих наличие разрешений на выход из дома во время режима самоизоляции и наличие масок.

Подобные рейды участились - не все жители столицы Татарстана соблюдают режим самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU