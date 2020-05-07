Топила в ванной и выгоняла голой на балкон: в Татарстане мать будут судить за истязание дочери

7 Май 2020 2020-05-07T15:37:32+03:00

Ребенок сейчас находится под временной опекой бабушки, которая сообщила о происходящем в полицию

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Истязание, неисполнение обязанностей по воспитанию и причинение средней тяжести вреда здоровью – во всем этом обвиняют 37-летнюю жительницу Азнакаевского района Татарстана.

Как следует из материалов уголовного дела, в 2019-2020 года женщина систематически избивала, топила в ванной, а также выгоняла зимой на балкон мокрой и голой свою 7-летнюю дочь.

Кроме того, по версии следствия, мать также без ударила девочку кулаком по руке. В результате чего у ребенка оказался сломан палец. Утверждается, что поводом для таких «воспитательных мер», в частности, становились неровный почерк девочки и неправильно завязанная шапка.

В итоге первой не выдержала бабушка девочки. Она и заявила на родительницу в правоохранительные органы.

- Расследование уголовного дела завершено, все материалы были переданы на рассмотрение в суд, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

Кроме того, инициирована процедура лишения обвиняемой родительских прав. Пострадавшая же девочка сейчас находится под временной опекой бабушки.

ИСТОЧНИК KP.RU