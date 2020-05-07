Стало известно, как будет выглядеть экстрим-парк рядом с мостом “Миллениум” в Казани

7 Май 2020 2020-05-07T18:43:26+03:00

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Помощник президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова показала проект парка для экстремальных видов спорта, который строится рядом с мостом “Миллениум” в Казани. Территория будет называться Урам.

- В проекте – большои памп-трек и памп-трек для начинающих, эир-парк и тренинг зона, бетонныи скеит-парк, стритбольнои парк, специальные МАФы для катания, площадка паркура и воркаута! - написала Фишман-Бекмамбетова на своей странице в соцсети. - Урам будет состоять из двух частей – открытой и крытой . И поэтому наш объект - далеко не только про зрелищность и городскую среду. Если бы не пандемия, то уже этим летом на Олимпийских играх в Токио мы бы впервые наблюдали за соревнованиями в новых дисциплинах – BMX-фристайле и скейтбординге. И если раньше наши самые сильные спортсмены были вынуждены искать себе место для тренировок – площадку, сделанную по всем мировым стандартам и позволяющим становиться сильнее – то сейчас эта площадка для них есть в самом сердце Казани. В крытом экстрим-парке тренироваться можно будет круглый год.

О том, когда объект будет окончательно готов, Наталия не сообщила. Зато отметила, что уже в конце 2020 года в Набережных Челнах планируется завершить работу над “Гренадой”, где появится крупнейший в России скейт-парк. Также в течение года будут сделаны подобные площадки в Агрызе и на улице Аванагрдной в Казани.

nataliafishmanbekmambetova Экстрим-парк у моста "Миллениум" в Казани

ИСТОЧНИК KP.RU